Is dit de leukste vakantiejob ooit?

Ben jij een bordspelfanaat? En student? Dan heeft deze Belgische bordspelfabrikant misschien wel de coolste studentenjob ooit voor jou. Een maand lang kan je op het kantoor van Asmodee in Kortenberg spelletjes komen spelen en er nog geld mee verdienen ook!

Voor augustus en/of september gaat Asmodee op zoek naar een jobstudent marketing die hun spelletjes nog beter kan maken.

Creatieve geest

Bert De Smet, directeur van Asmodee België: «We hebben een studentenjob voor een jonge creatieve geest die samen met ons op een originele en aantrekkelijke manier de spelregels van een selectie leuke speltitels kan uitleggen.»

Asmodee is op zoek naar een vlotte en creatieve student communicatie, vormgeving en/of marketing die graag gezelschapsspelen speelt. Hij of zij moet wel eens op social media durven zitten, houden van initiatief nemen én het goed kunnen uitleggen in het Nederlands en misschien ook wel in het Frans of Engels.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/job/dit-de-leukste-vakantiejob-ooit