Innovatieve robot UZ Brussel maakt operaties tot twintig keer nauwkeuriger

Het UZ Brussel zet als eerste ziekenhuis in de Benelux een robot voor microchirurgie in. Vooral voor operaties die heel neuwkeurig moeten zijn is de robot handig. De machine is tot twintig keer nauwkeuriger dan een mensenhand.

Lymfoedeembehandeling of lymfoveneuze bypass zijn operationele ingrepen die extreme nauwkeurigheid van de chirurg vergen, vooral bij operaties aan de allerkleinste bloedvaten. Om die ingrepen te vergemakkelijken zet het UZ Brussel het Symani-systeem in.

Het systeem lijkt wat op een stel robotarmen dat gekoppeld is aan een chirurgische microscoop. Zo hebben het plastische en reconstructieve team onder leiding van Moustapha Hamdi, diensthoofd Plastische heelkunde, en verantwoordelijke van de Lymfekliniek professor Alexandru Nistor voor het eerst een lymfoveneuze bypass uitgevoerd bij bloedvaten met een diameter van 0.4 mm.

Eerste van Benelux

Robotica was al langer dan vandaag niet weg te denken uit de operatiezaal, toch is het UZ Brussel nu ook het eerste ziekenhuis in de Benelux dat gebruikmaakt van het Symani-roboticasysteem, specifiek voor microchirurgie. Het ziekenhuis zet ook in op verder wetenschappelijk onderzoek naar microchirurgie met robotica.

«Deze technologie is een belangrijke stap voor de evolutie van supermicrochirurgie met doelstelling om meer patiënten te kunnen helpen door betere, verfijnde en betrouwbare technieken», aldus professor Doctor Hamdi. «Het UZ Brussel neemt hierdoor ook een belangrijke leiderschapsrol in voor dit globaal en innovatief onderzoek.»

