Influencer tuiniert het liefst halfnaakt: «Ik voel me zo veel dichter bij de natuur» (video)

Een Amerikaanse influencer houdt ervan om in haar blootje bezig te zijn in de tuin. Ze deelt regelmatig video’s van haar werk op YouTube, waar ze duidelijk maakt hoe bevrijdend het is.

De vrouw, die zich ‘The Naked Gardener’ noemt op YouTube, post regelmatig video’s waarin te zien is hoe ze haar gigantische tuin onderhoudt. Vaak doet ze dat met ontbloot bovenlichaam, en ook dat toont ze – gecensureerd – in haar filmpjes.

Eén met de natuur

In haar video’s legt ze uit dat het erg bevrijdend voelt om niet altijd met kleren aan in de tuin te werken. «Het heeft iets om buiten te zijn, samen met de planten, bomen en de aarde. Als de zon mijn huid opwarmt en de lucht over mijn lichaam beweegt, voel ik me zo veel dichter bij de natuur rondom mij. We leven allemaal op deze planeet. We hebben de kracht om leven te scheppen, om onze soort in stand te houden. En toch zit het in onze cultuur om kritiek te leveren op onze lichamen en seksualiteit. Daarom tuinier ik in mijn blootje», klinkt het.

Inspiratie

Heel wat mensen vinden haar manier van leven erg inspirerend. «Ik hou van je video’s. Ze bruisen van de spirituele vibes. Je tuin ziet er prachtig uit», en «Helemaal mee eens. Nu ik uit de stad woon, vind ik het bevrijdend om naakt buiten te komen. Het geeft me zo’n goed gevoel. We moeten niet zo moeilijk doen over naaktheid», klinkt het onder meer in de reacties. Voor de enkelingen die haar gedrag afkeuren, heeft ze een duidelijk boodschap. «Zaai niet meer haat in de wereld dan er al is», besluit ze.





