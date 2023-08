Influencer poseert voor camera, maar merkt achteraf iets HEEL akeligs op: «Ik schreeuwde de longen uit mijn lijf!» (video)

Een Britse fashionista heeft een wel héél nare ervaring beleefd toen ze voor de lens poseerde, al wist ze pas achteraf toen ze de beelden zag wat er gaande was. «Oh mijn God, ik zou het niet overleefd hebben», huiveren haar volgers in de reacties.

De vrouw, ene Kenzi, plaatst op TikTok regelmatig video’s waarin ze kleding promoot, ook outfits die ze zelf ontworpen heeft. In één van haar recentste filmpjes zien we echter hoe een spin plots over haar kleren loopt. Op het moment zelf besefte ze dat niet, maar toen ze de beelden bekeek, schrok ze zich te pletter. «Oh mijn God, ik schreeuwde de longen uit mijn lijf!», schrijft ze erbij.

Verbijstering

Het filmpje werd al bijna vier miljoen keer bekeken en zorgt ook bij haar volgers voor de nodige gruwel. «Mijn hart stopte even met kloppen toen ik het zag», «Ik zou zo hard huilen in jouw plaats», «Oh mijn God, ik zou het niet overleefd hebben», «Ik ben nu mijn kamer aan het doorzoeken naar spinnen», en «Ik wist eerst niet wat er aan de hand was, maar dan zag ik het!», lezen we onder meer in de reacties.

Lees ook

influencer-mag-vliegtuig-niet-op-wegens-outfit-je-wilde-aandacht-en-dat-je-geluk



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/influencer-poseert-voor-camera-maar-merkt-achteraf-iets-heel-akeligs-op-ik-schreeuwde-de-longen-uit-mijn