Influencer onder vuur omdat ze in hotpants twerkt in het bijzijn van kinderen: «Schaam je je niet?!» (video)

Een Australische influencer heeft voor ophef gezorgd door een filmpje te maken waarin ze op klaarlichte dag in het openbaar twerkt. Heel wat mensen vinden het niet kunnen, vooral omdat er kinderen te zien zijn.

Tia Kabir liep onlangs gekleed in een topje en hotpants door een drukke winkelstraat en besloot om zichzelf te laten filmen terwijl ze twerkte. De 19-jarige influencer uit Sydney schrok echter toen een groep mannen achter haar naar haar begon te roepen. Vervolgens zette ze haar weg verder.

Verontwaardiging

Ze deelde het tafereel op Instagram, maar had zich wellicht niet verwacht aan de vele verontwaardigde reacties. In het filmpje zijn immers ook kinderen te zien. «Er loopt een kind vlak voor jou en toch doe je schaamteloos voort?!», «Dacht je op geen enkel moment dat het misschien beter was om even te wachten tot er geen kinderen meer in de buurt waren?», «Schaam je je niet?!», en «Wat had je nu verwacht?! Uiteraard zouden er reacties komen…», lezen we onder meer in de reacties.





