Influencer met ‘platste achterwerk ter wereld’ is zwanger en toont transformatie: «Perfectie!»

Een Noorse influencer die van zichzelf vindt dat ze het ‘platste achterwerk ter wereld’ heeft, laat in een video zien dat haar zwangerschap daar verandering heeft in gebracht. «Mijn achterwerk is nu een stuk voller», horen we in de video.

Julie Visnes ging vorig jaar viraal op TikTok met een video waarin ze met haar achterwerk lachte. «We weten allemaal dat ik het platste achterwerk ter wereld heb. Het is niet beledigend, je hoeft me niet te zeggen dat je een kromming ziet. Mijn achterwerk is plat én dat is schattig», zei ze.

Metamorfose

Nu is de 27-jarige influencer, die bijna 5 miljoen volgers heeft op TikTok, in verwachting. Ze is inmiddels 18 weken ver en het wordt een jongetje. Op TikTok deelde ze een video waarin ze opnieuw de focus legt op haar achterwerk. Ze zingt mee met een liedje waarin het volgende gezegd wordt: «Mijn achterwerk is nu een stuk voller. Knap gezicht en een heel mooi figuur», klinkt het.

Stralen door zwangerschap

Het filmpje werd al meer dan 3,5 miljoen keer bekeken en lokt alleen maar positieve reacties uit. «Oh mijn God, je ziet er zo goed uit», «Je straalt door je zwangerschap», «Pure perfectie!», «Wat een schattig buikje», en «Je zag er altijd al goed uit, nu zelfs nog beter!», wordt er gereageerd.

@julieevlorentzen pregnancy is wild (fake body tt pls im 27 years old) ♬ original sound – julie

