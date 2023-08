Influencer mag vliegtuig niet op wegens outfit: «Je wilde aandacht en dat is je gelukt» (foto)

Een Braziliaanse influencer kreeg afgelopen weekend in de luchthaven te horen dat ze huiswaarts mocht keren. Het luchthavenpersoneel vond haar outfit immers ongepast. Op sociale media wordt verdeeld gereageerd op het incident.

Kine-Chan wilde afgelopen weekend het vliegtuig nemen op de Braziliaanse luchthaven Navegantes. Ze was verkleed als het personage Rebecca uit de webanime-serie ‘Cyberpunk: Edgerunners’. Ze droeg met andere woorden een zwarte bikini, een turkooizen pruik en zwarte sandalen.

Geen tijd verliezen

Het luchthavenpersoneel hield haar echter tegen omwille van haar outfit, zo legt ze uit op Instagram. «Afgelopen weekend was ik onderweg naar een evenement en wist ik dat ik te laat ging komen, dus heb ik me omgekleed om geen tijd te verliezen. Ik kreeg echter te horen dat ik het vliegtuig niet op mocht omdat mijn outfit volgens het personeel ongepast was», zucht ze.

Gemengde reacties

Ze deelde enkele foto’s van het tafereel op Instagram, waar verdeeld gereageerd wordt. «Schandalig dat je ze niet op het vliegtuig lieten», klinkt het enerzijds. Anderen begrijpen de beslissing van het luchthavenpersoneel dan weer wel. «Ik vind je leuk, maar je had evengoed iets anders kunnen aandoen, zoals een jurk of een overhemd», «Ik ben het eens met het luchthavenpersoneel. Dit is gewoon respectloos naar andere mensen toe», en «Je wilde duidelijk gewoon aandacht krijgen en dat is je gelukt», lezen we ook in de reacties.





