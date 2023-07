Het shapewearmerk SKIMS van Kim Kardashian gaat al even vlot over de toonbank als corrigerend ondergoed. Als het van influencer Angelina Wiley afhangt, mag het ook gepromoot worden als kogelwerende vest. Zij beweert namelijk dat een bodysuit van SKIMS haar leven gered heeft tijdens een levensbedreigend schietincident.

Angelina Wiley deelde haar bevindingen op TikTok. In een video vertelt ze dat ze aan het wachten was op haar taxi tijdens oudejaarsavond, toen ze plots viermaal beschoten werd. Die nacht had ze een feestelijke jurk aan, maar ook een bodysuit van SKIMS. «Het zat zo strak rond mijn lijf dat het ervoor zorgde dat ik niet doodbloedde», getuigt ze. Daarna vergelijkt ze het kledingstuk met een «kogelvrije vest voor vrouwen.»

«Kim heeft mijn leven gered»

Wiley hield een gescheurde blaas, een gescheurde bekken en kogel in de buik over aan het schietincident, maar kan van geluk spreken dat ze het kan navertellen. «Kim Kardashian heeft mijn leven gered», vervolgt Wiley. «Je mag het het lot noemen, of Jezus, maar ik noem het vast en zeker Kim.»

Intussen deelde Kardashian de video op haar Instagram-account, met het woord «wowww» eronder. Ze betaalden het bodysuit van SKIMS terug, aangezien ze het moest afgeven aan de politie, en gaven haar een korting. Meer nog, «SKIMS vertelde me dat ze enkele van hun favoriete stukken zullen opsturen.»

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/influencer-beweert-dat-shapewear-van-kim-kardashian-haar-leven-redde-tijdens-schietincident-video