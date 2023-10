Volgens een Amerikaanse influencer is er een manier om te achterhalen of je vriend achter je rug met iemand anders bezig is. Heel wat mensen zijn het eens met haar, al hebben anderen hun twijfels erbij.

Nooit leuk als je het gevoel hebt dat je vriend of man stiekem een ander heeft. Je kan hem er natuurlijk over aanspreken en dan is het maar te hopen dat hij niet antwoordt met wat een populaire influencer, ene Mariah, onthult. De 23-jarige brunette uit Portland – die meer dan 500.000 volgers op TikTok heeft – zegt dat als je hem vraagt of hij je bedriegt en hij daarop antwoordt met ‘geloof maar wat je wil geloven’, de kans groot is dat er inderdaad meer aan de hand is.

Herkenbaar

Het TikTok-filmpje werd inmiddels al anderhalf miljoen keer bekeken. De onthulling is herkenbaar voor heel wat kijkers. «Exact wat hij telkens weer tegen me zei», «Inderdaad. Ik heb de berichten gezien, hij wil ook nog steeds vrienden blijven met haar», «Dit klopt 100%», «Als je hem erover uithoort, weet je het al», «Ik wist het!», en «Zo waar! Ik hoor het hem nog zeggen. Laat een man je nooit veranderen in een detective. Het is het niet waard», wordt er onder meer gereageerd.

Kinderachtig

Anderen vinden het dan weer kort door de bocht. «Dat hoeft toch niet te betekenen dat hij je bedriegt. Het zou ook kunnen dat hij gewoon geen zin heeft in een oeverloze discussie met iemand die onzeker en kinderachtig is», «Nee, niet altijd», «Niet echt. Als je onzeker ben en hem niet vertrouwt, ben je er beter niet mee samen», en «Zorg dat je bewijs hebt vooraleer je iemand beschuldigt van overspel. Eén opmerking als bewijs is niet voldoende», lezen we ook.

Lees ook

vrouw-van-gert-verhulst-openhartig-over-zijn-overspel-daar-kun-je-toch-weinig-aa



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/influencer-beweert-dat-als-je-man-dit-zegt-hij-je-bedriegt-ik-wist-het-video