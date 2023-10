Influencer beleeft gênant moment op vliegtuig: «Plots zag iedereen mijn blote borsten!» (video)

Een Britse fitness influencer flashte onlangs per ongeluk haar borsten op het vliegtuig. Ze legt op TikTok uit hoe dat kon gebeuren. «Dit was zonder twijfel het gênantste dat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven», zucht ze.

Emma Doherty nam een tijdje geleden het vliegtuig van de Gold Coast naar Sydney. Alles verliep goed tot ze besloot om haar koffer uit het bagagekastje te halen. Ze strekte zich uit om het kastje te openen, maar dan gebeurde het ondenkbare. «Op dat moment sprong mijn bandeau (een topje zonder mouwen en bandjes; nvdr.) open en zag iedereen mijn blote borsten», vertelt ze op TikTok.

Wegkijken

De Britse influencer hing op dat moment gedeeltelijk boven een andere passagier. «De man die op ooghoogte van mijn boezem zat, keek gelukkig beleefd weg in de andere richting, maar de andere passagiers in de buurt hebben alles gezien. Ik kon door de grond zakken van schaamte. Dit was zonder twijfel het gênantste dat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven», klinkt het. Vervolgens geeft ze nog een tip mee aan alle vrouwen. «Draag dus nooit een bandeau op een vliegtuig», aldus de onfortuinlijke Emma.

Plaatsvervangende schaamte

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken en zorgt voor behoorlijk wat hilariteit. «Oh nee! Ik kan me voorstellen dat je met het schaamrood op de wangen zat», «Je hoeft je er niet slecht over te voelen», «Oh mijn God!», en «Zat ik maar op die vlucht», lacht nog iemand.

Lees ook

thuis-actrice-lynn-van-den-broeck-openhartig-ik-ben-blij-met-mijn-kleine-natuurl



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/influencer-beleeft-genant-moment-op-vliegtuig-plots-zag-iedereen-mijn-blote-borsten-video