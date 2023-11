Incidenten en arrestaties op nationale manifestatie tegen geweld op vrouwen

De nationale manifestatie tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen die zondagnamiddag door Brussel trok, is niet incidentloos verlopen. Bij aanvang van de betoging werden een aantal personen administratief opgepakt en zowel tijdens als na de betoging deden zich kleine incidenten voor tussen betogers en de politie.

«Bij aanvang van de betoging is preventief overgegaan tot de administratieve aanhouding van een aantal deelnemers», zegt politiewoordvoerder Ilse Van de keere. «Zij waren in het bezit van materiaal waarvan kon worden uitgegaan dat zij mogelijks degradaties zouden kunnen aanbrengen op openbare gebouwen. Verleden jaar maakten een aantal personen gebruik van de betoging om wanorde te creëren en graffiti aan te brengen op het parcours en in het bijzonder op de Kunstberg.»

In de Regentschapsstraat kwam het tot een incident toen een deel van de betogers, dat ook protesteerde tegen het geweld in de Gazastrook, van het vooropgestelde parcours wilde afwijken. Een fietsbrigade van de Brusselse politie kwam tussen om hen de weg af te snijden en moest daarbij traangas gebruiken.

Aan het einde van de betoging raakten de gemoederen opnieuw verhit. Op de Kunstberg sloot de politie een klein groepje betogers in om hen te onderwerpen aan een controle en een fouille. Dat was niet naar de zin van een grote groep medebetogers, die de politie omsingelde en begon uit te jouwen. De spanning steeg maar uiteindelijk kwam het niet tot incidenten. De ingesloten betogers werden vrijgelaten, en de politie trok zich onder luid gejoel terug.

Een groep betogers probeerde vervolgens nog via de trappen van de Kunstberg naar de Koningsstraat te trekken, om te gaan protesteren aan de gebouwen van de federale politie. In die gebouwen beschikt de Brusselse lokale politie immers ook over een cellencomplex. De groep zag zich op de trappen echter de weg afgesneden door de politie en maakte rechtsomkeer.

Lees ook

dit-land-maakt-komaf-met-machos



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/belgie/incidenten-en-arrestaties-op-nationale-manifestatie-tegen-geweld-op-vrouwen