Imke uit ‘Ex on the Beach’ reageert met bikinifilmpje op kritiek: «Die extra kilo’s zijn van het goeie leven»

Imke Roose, die we kennen uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, heeft een filmpje gedeeld waarin ze reageert op de kritiek op haar lichaam. «Het is gewoon grappig en jammer tegelijk om te zien hoe hard sommigen kunnen zijn achter hun schermpje», zucht ze.

Enkele weken geleden postte Imke Roose een screenshot van een vraag van één van haar volgers. «Ben je zwanger?», klonk het. Dat was lang niet de enige persoon die zich op subtiele wijze afvroeg of ze bijgekomen was. De 22-jarige blondine uit Torhout heeft het gehad met dergelijke vragen en deelde daarom een video waarin ze in bikini poseert en haar lichaam toont zoals het nu is.

Niets laten wijsmaken

Ze schrijft erbij dat ze goed genoeg weet dat ze bijgekomen is, maar dat ze heel gelukkig is met haar lichaam. «De laatste tijd werd het steeds meer en meer… Reacties over mijn lichaam: ‘hello u okay?!’ Onbekende losers gingen schaamteloos reageren dat ik verdikt was. ‘Nee echt?’ Alsof ik het zelf nog niet gezien had. Natuurlijk was het op een minder mooie manier dat sommigen het verwoorden: ‘dikke’, ‘amai zijt ge zwanger?’ etc… Echt bizar hoe sommige wezens durven reageren. Ik noem het wezens, want een mens met een hart doet dit niet. Het is gewoon grappig en jammer tegelijk om te zien hoe hard sommigen kunnen zijn achter hun schermpje. Maar hey here I am, and I LOVE MY BODY. Die extra kilo’s zijn van ‘t goei leven en ik zou het niet anders willen. Laat jezelf ook niets wijsmaken, je bent mooi zoals je bent. En weet je, dit is iets wat je moet onthouden: het is gemakkelijker iemand (online) af te breken, dan zelf toe te geven aan je imperfecties», klinkt het.

Respect

Haar volgers prijzen haar eerlijkheid en uiten hun bewondering. «Groot gelijk, jongedame! Je bent perfect!», «Gesproken! Een voorbeeld voor veel jonge meisjes en vrouwen», «Iedereen is mooi op haar of zijn eigen manier. Trek je niets aan van wat anderen vinden», «Je bent een prachtige vrouw! Veel inspiratie voor vrouwen die onzeker zijn over hun lichaam en jij laat zien dat het niet hoeft», en «Je ziet er geweldig en vooral gelukkig uit», lezen we onder meer in de reacties.





