Een Australische influencer draagt tijdens het fitnessen nooit een slip onder haar sportoutfit. Ze vindt het veel fijner zo, al hebben sommigen hun bedenkingen daarbij.

Ellie Gonsalves is een model en influencer die regelmatig in de fitness te vinden is. In een podcast van Laura Henshaw en Stephanie Claire-Smith werd de vraag gesteld of er vrouwen zijn die liever zonder onderbroek sporten. Hoewel beide presentatrices dat een gek idee vonden, reageerde het 33-jarige model daarop. «Haha, ik draag nooit een onderbroek tijdens het fitnessen. Het voelt veel comfortabeler en je ziet geen onderbroeklijnen. Ik deed het op aanraden van Khloé Kardashian en doe het nu altijd zo», zei ze.

Verdeelde reacties

Bij andere luisteraars waren de meningen verdeeld. Sommigen vinden het niet dragen van een onderbroek tijdens het sporten nuttig om voor wat meer lucht te zorgen ‘daarbeneden’. Tegenstanders hebben hun bedenkingen over het hygiënische aspect en vinden dat ondergoed net daarvoor gemaakt is.









Lees ook

hollywoodactrice-verschijnt-op-rode-loper-zonder-ondergoed-moeilijk-voor-de-foto



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/ik-draag-nooit-een-onderbroek-tijdens-het-fitnessen-het-voelt-veel-comfortabeler