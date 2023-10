Huisbaas in Chicago steekt 6-jarige Palestijnse jongen dood: «Afschuwelijke daad van haat»

Een man in de Verenigde Staten heeft een zesjarig jongetje vermoord, vermoedelijk omdat zijn familie moslim is. De 71-jarige man stak de jongen 26 keer met een mes en verwondde zijn moeder ernstig. Volgens de lokale politie was de daad een reactie op de oorlog tussen de Palestijnse islamistische beweging Hamas en Israël. «Een afschuwelijke daad van haat», reageert de Amerikaanse president Joe Biden.

Het incident vond zaterdag plaats in Plainfield, een voorstad van de metropool Chicago. De man wordt nu onder andere aangeklaagd voor haatmisdrijven.

De verdachte gaf geen details gegeven over zijn betrokkenheid bij de «gruwelijke aanval», zei de politie. «Onderzoekers konden vaststellen dat beide slachtoffers van deze brute aanval het doelwit waren van de verdachte omdat ze moslim zijn en vanwege het conflict in het Midden-Oosten tussen Hamas en de Israëli’s.» De politie gaf geen verdere details over hoe ze tot die conclusie zijn gekomen.

Huisbaas

Ahmed Rehab van de moslimorganisatie Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen in Chicago zei dat de verdachte de huisbaas van de twee slachtoffers was en op de deur van de flat klopte. De moeder deed vervolgens open, zei hij.

Rehab citeerde uit sms-berichten die de moeder naar de vader van de jongen zou hebben gestuurd. Volgens de sms-berichten riep de verdachte «Jullie moslims moeten dood!» De moeder rende naar de badkamer om de politie te bellen, voegde ze eraan toe. Ondertussen zou de verdachte de jongen hebben gedood.

Biden veroordeelt moord

Biden heeft de moord veroordeeld. Hij sprak zijn afkeuring uit over een «afschuwelijke daad van haat»: «Deze afschuwelijke daad van haat hoort niet thuis in Amerika en druist in tegen onze fundamentele waarden: de vrijheid om zonder angst te bidden, de vrijheid om te geloven en de vrijheid om te zijn», zei Biden in een verklaring waarin hij zijn medeleven betuigde aan de familie. Hij wenste de moeder van de jongen, die ernstig gewond raakte bij de aanval, beterschap.

