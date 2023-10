HUH. Waarom de hoogste berg van West-Europa de voorbije jaren ruim 2 meter ‘gekrompen’ is

De Mont Blanc, de hoogste berg van West-Europa, was in september dit jaar 4805,59 meter hoog. Dat is 2,22 meter minder dan bij de vorige meting in 2021. Dat hebben landmeterexperten van het Franse departement Haute-Savoie bekendgemaakt.

Het verschil kan het gevolg zijn van schommelingen in de regenval in de zomer en is al eerder waargenomen, zei Jean des Garets, voorzitter van de kamer van landmeters van het departement Haute-Savoie op een persconferentie in Chamonix.

«Het is heel goed mogelijk dat de Mont Blanc over twee jaar (bij de volgende meting, red.) veel hoger is», benadrukte hij. «Wij verzamelen gegevens voor toekomstige generaties, we zijn hier niet om ze te interpreteren, dat laten we over aan de wetenschappers», voegde hij eraan toe. Hij drong er bij de mensen op aan om «de meting niet te gebruiken om wat dan ook te vertellen».

Meetcampagnes

Uitgerust met ultramoderne instrumenten en voor het eerst een drone, beklom een twintigtal mensen, verdeeld over acht groepen half september de top van West-Europa om gedurende meerdere dagen metingen uit te voeren op de top van de witte reus.

Dit is de twaalfde editie van deze operatie, die vooral tot doel heeft de ijskap in kaart te brengen en wetenschappelijke gegevens te verzamelen over de impact van de klimaatverandering op de Alpen. Het initiatief ging in 2001 van start.

«Na die meetcampagnes hebben we al veel geleerd: we weten dat de top voortdurend in beweging is, zowel wat betreft hoogte, met schommelingen van bijna vijf meter, als positie», aldus nog des Garets.

