Hoogzwangere Kourtney Kardashian poseert halfnaakt, maar volgers spotten opvallend detail (foto)

Kourtney Kardashian is deze maand te bewonderen op de cover van de Italiaanse Vanity Fair. Naast complimenten merken haar volgers op dat haar rug er wel héél onnatuurlijk uitziet…

Nog even wachten en Kourtney Kardashian en haar man Travis Barker, drummer van de band Blink-182, worden mama en papa van hun eerste kindje samen. Volgers vermoeden dat hun baby uitgerekend is voor midden oktober. De 44-jarige zus van Kim en Khloé Kardashian siert deze maand de cover van het mode-tijdschrift Vanity Fair. Daarop wordt de focus op haar bolle buik gelegd en bedekt ze haar borsten met haar handen.

Gebogen rug

In de reacties vinden volgers dat ze op de foto’s als twee druppels water op haar moeder Kris Jenner lijkt. Anderen spreken over perfectie. Sommige volgers hebben echter hun bedenkingen bij de fotobewerking. Haar rug ziet er immers wel héél gebogen uit. «Lichamen zijn mooi zoals ze zijn! Waarom moet een zwangerschapsfoto overbewerkt worden? Geen enkele vrouw heeft zo’n gebogen rug tijdens de zwangerschap. Het is onrealistisch en niet naturel», «Het ziet er veel te bewerkt uit», en «Je onderrug ziet er pijnlijk uit. Het lijkt me dat de baby stilaan mag komen», wordt er onder meer gereageerd.









