Hoogzwangere Amelie Lens reageert op volger die kritiek heeft op haar lingeriefoto: «Een gevoel dat je nooit zult begrijpen»

De Antwerpse dj Amelie Lens heeft een foto gedeeld waarop ze in lingerie haar bolle buik toont. Een volger stelde zich daar vragen bij, al diende Amelie hem van gepaste repliek.

In de zomer maakte Amelie Lens en haar man Sam ‘dj Farrago’ Deliaert bekend dat ze in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. Het wordt een meisje dat nu elk moment geboren kan worden. De 33-jarige dj en producer deelde op Instagram enkele foto’s, zo ook eentje waarop ze in lingerie poseert en haar bolle buik goed te zien is.

Huis van baby

Ze werd meteen overladen met positieve reacties, al had een enkeling zijn bedenkingen bij de lingeriefoto. «Waarom geef je jezelf zo bloot? Ik heb je altijd mooi gevonden zonder dat je alles uittrekt. Omarm en promoot bescheidenheid, dat is veel aantrekkelijker», klonk het. Amelie liet het commentaar niet zomaar passeren. «Het is een gevoel dat je nooit zult begrijpen. Nu ik zwanger ben, voelt mijn lichaam niet meer aan als het mijne. Het is nu het huis van een baby en elk deel van mijn lichaam, mijn borsten, mijn buik, de extra kilo’s rond mijn heupen, de zwangerschapsstriemen, alles staat in functie van mijn babymeisje. Het vrouwenlichaam is ongelooflijk en vooral als je zwanger bent. Het is niet mijn lichaam, het is een klein huis en binnenkort is het een voedselfabriek», antwoordde ze.

Respectvol zijn

Enkele volgers mengden zich in de discussie en namen het op voor haar. «Dit is de mooiste en meest natuurlijke versie die het vrouwenlichaam kan zijn. Wees respectvol en zeg nooit hoe iemand zijn of haar lichaam moet laten zien. En al zeker niet als die persoon niet om jouw mening heeft gevraagd», en «Ik vind dat je er fantastisch uitziet en ik vind het geweldig hoe trots je bent op je lichaam dat een klein mensje laat groeien. Blijf dit alsjeblieft delen!», werd er gereageerd.

