Honderden kilo’s methamfetamine verstopt in toiletpapier in Australië

De Australische douane heeft 662 kilogram methamfetamine in beslag genomen die verstopt zat in rollen toiletpapier. De lading uit Maleisië kwam vorige week per vrachtschip aan in Melbourne, zo deelde de Australische politie donderdag mee.

Er werden vier verdachten uit China, Maleisië en Hongkong opgepakt. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf.

De waarde van de synthetische drugs wordt geschat op 560 miljoen Australische dollar, omgerekend zo’n 338 miljoen euro. De consumptie per hoofd van de bevolking van methamfetamine ligt nergens zo hoog als in Australië. De schade van de drugs voor mens en samenleving is enorm

Methamfetamine heeft een opwekkend en stemmingsverbeterend effect. De drugs wordt vaak verkocht in de vorm van kleine kristallen en is dan ook beter bekend onder de naam ’crystal meth’. Methamfetamine is sterk verslavend en kan leiden tot zware schade voor de gezondheid.

