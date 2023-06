Op geestige videobeelden is te zien hoe een vrouw op het strand letterlijk uitgekleed wordt door een hond. In de reacties barst het van de hilariteit, al maken sommigen zich ook zorgen om de viervoeter.

De vrouw, Daniela Henao, werd op het strand benaderd door een straathond. In het begin speelt ze er wat onschuldig mee, maar op een bepaald moment zet het schattige dier haar tanden in het touwtje van Daniela’s bovenstukje en trekt ze eraan. «Help me!», roept de Colombiaanse brunette naar haar vriendin. Uiteindelijk lukt het haar om zonder kleerscheuren los te komen. «In plaats van te lachen had je me beter geholpen», plaagt ze haar vriendin.

Adopteren

Daniela deelde het tafereel op TikTok, waar het inmiddels al bijna 400.000 keer bekeken werd. In de reacties wordt er behoorlijk wat afgelachen, al vragen sommigen zich af wat er nadien met de hond gebeurde. «Wat een mooie hond! Adopteer haar alsjeblieft», en «Hopelijk kan iemand haar helpen en een thuis geven. Ze benadert je omdat je een goed persoon bent, maar wat als ze iemand met slechte bedoelingen tegenkomt?», lezen we ook in de reacties.

Lees ook

handtastelijke-aap-probeert-topje-van-influencer-uit-te-trekken-video



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/hond-probeert-bovenstukje-van-vrouw-uit-te-trekken-help-me-video