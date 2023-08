Hollywoodsterren, onder wie Leonardo DiCaprio, Meryl Streep en George Clooney, doneren minstens miljoen dollar aan stakende acteurs

Een tiental Hollywoodsterren, onder wie George Clooney, Meryl Streep, Matt Damon, Leonardo DiCaprio en Oprah Winfrey, hebben elk minstens een miljoen dollar (920.000 euro) gedoneerd aan de acteursvakbond SAG-AFTRA. Dat heeft de Amerikaanse acteursvakbond bekendgemaakt.

In totaal heeft de acteursvakbond de afgelopen drie weken meer dan vijftien miljoen dollar (13,7 miljoen euro) ingezameld. Dat geld moet dienen om de stakende acteurs in staat te stellen om hun afbetalingen te doen en in hun levensonderhoud te blijven voorzien. De vakbond stelt momenteel meer dan dertig keer meer hulpvragen te behandelen dan in normale tijden.

Hollywood ligt plat

Sommige acteurs worden rijkelijk vergoed, maar 86% van de in totaal 160.000 acteurs die aangesloten zijn bij de acteursvakbond verdienen jaarlijks minder dan 26.500 dollar (24.000 euro), blijkt uit cijfers die SAG-AFTRA-voorzitster Fran Drescher verstrekte aan The New York Times.

De acteurs zijn sinds midden juli in staking. Ze eisen onder meer een betere verloning en garanties omtrent het gebruik van artificiële intelligentie. Daarmee ligt quasi heel Hollywood stil, nadat eerder ook al de scriptschrijvers het werk hadden neergelegd.

Lees ook

staking-hollywood-scriptschrijversbond-en-filmstudios-gaan-vrijdag-weer-gesprek



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/hollywoodsterren-onder-wie-leonardo-dicaprio-meryl-streep-en-george-clooney-doneren-minstens-miljoen-dollar