Hoe pimp je jouw instant noedels tot een meesterwerk?

Haal je neus niet op voor ramen uit pakjes. Als je je eigen smaken, groenten en eiwitten toevoegt, wordt het iets spectaculairs en verbazingwekkend eenvoudig om te maken.

«Er is iets zo heerlijk geruststellends aan een kom ramen noedels, ongeacht het seizoen», zegt chef-kok en tv-presentatrice Shivi Ramoutar, auteur van Cook Clever.

«Deze versie maakt gebruik van ramen uit een pakje, ik verzeker je dat het met de toegevoegde smaken, groenten en eiwitten iets spectaculairs wordt en verbazingwekkend makkelijk te maken. Dit is er een om naar hartenlust op te leuken – je kunt het echt niet overdrijven. Eet het slurperig of droog zoals je zelf wilt.»

Gepimpte ramen: portie voor 2

Voor de basis:

2 el geroosterde sesamolie

1 lente-ui (witte bol verwijderd), gesnipperd

1 theelepel knoflookpuree

2 mokken kokend water

2 pakjes ramen noedels (of andere instant noedels)

OF

300 g kant-en-klare noedels en 1 kippenbouillonblokje, verkruimeld

OF

300 g kant-en-klare noedels en 2 zakjes misosoepmix

Voor het eiwit (kies uit):

1 mok bevroren, verse of gekookte kipreepjes

1 mok bevroren, verse of gekookte zeevruchten

1 mok bevroren of verse gyoza knoedels

½ blok stevige tofu, in kleinere stukjes gebroken

Voor de groenten:

250 g pak paksoi, bladeren gescheiden

½ beker diepvriesgroenten

Toppings:

Zachtgekookte ei helften

Druppels chili-olie

1 eetlepel sesamzaad

Takjes verse koriander

Verse pepers

Kimchi

Druppels sriracha

Methode:

1. Verhit de olie in een kleine steelpan op middelhoog vuur en bak de bosui en knoflookpuree een paar minuten, vaak roerend, tot ze aromatisch zijn.

2. Voeg het kokende water toe, samen met de gedroogde noedels en hun smaakzakjes, of de gekookte noedels met het verkruimelde bouillonblokje of de zakjes misosoep. Roer door elkaar en kook een minuut of twee tot het vocht grotendeels is opgenomen.

3. Voeg je gekozen proteïne en de groenten toe en kook tot de proteïne net gaar is, ongeveer vijf minuten. Als je verse kip of zeevruchten gebruikt, zal het minder lang duren. Als je tofu gebruikt, voeg dan de laatste paar minuten toe zodat het niet uit elkaar valt.

4. Serveer in kommen en leef je uit met de toppings.

Slim koken: One Chop, No Waste, All Taste’ van Shivi Ramoutar.

Lees ook

de-tien-geboden-voor-de-brooddoos



Alles wat je echt wilt weten vind je op metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/food/hoe-pimp-je-jouw-instant-noedels-tot-een-meesterwerk