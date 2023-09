Hoe is het met het condoomgebruik van de Vlaming gesteld? «Onze inzichten zijn gedateerd»

Op de dag van de seksuele gezondheid lanceert Sensoa maandag voor het eerst een groot onderzoek naar het condoomgebruik van de Vlamingen. Het onderzoek moet helpen informatie over condooms meer op maat van mogelijke gebruikers te formuleren en is daarom noodzakelijk voor preventiewerk, zegt het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

Voor het eerste ’Groot Condoomonderzoek’ zoekt Sensoa 2.400 Vlamingen tussen zestien en tachtig jaar. Dat onderzoek bestaat uit een online vragenlijst. «Invullen duurt ongeveer een kwartiertje en kan anoniem», aldus Sensoa. «Zowel mensen die een bloedhekel hebben aan condooms, als zij die ze in grote verpakkingen aankopen, iedereen kan helpen om het condoomgebruik in Vlaanderen in kaart te brengen. Ook mensen die (nog) geen seks hebben, kunnen meedoen.»

Specifieker beleid

De meningen zijn nodig om de informatie en adviezen over condooms en alternatieven specifieker te kunnen afstemmen op de noden van de Vlaming, klinkt het. Ook moeten die inzicht bieden over hoe Vlamingen condoomgebruik ervaren. Daar is immers weinig over geweten, klinkt het.

«Het Groot Condoomonderzoek verzamelt niet alleen gegevens over redenen voor gebruik of niet, maar polst ook naar de beleving van condooms», aldus Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert. «We willen weten wat de eindgebruiker belangrijk vindt om daarop te kunnen inspelen.»

Ook gezondheidsprofessionals kunnen de enquête invullen. Sensoa zal de inzichten ook met hen delen, «zodat ze meer rekening kunnen houden met de drempels en drijfveren van hun cliënten».

Vlaming gebruikt minder condooms

Het onderzoek krijgt de steun van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (CD&V). Zij wijst op een recente, vierjaarlijkse studie bij 20.000 Vlamingen waaruit bleek dat het condoomgebruik is gedaald.

«Deze bevraging richt zich tot alle leeftijdscategorieën en kan actuele inzichten brengen die belangrijk zijn voor het beleid dat we samen met onze partnerorganisatie Sensoa voeren», zegt ze. «Een warme oproep om deel te nemen om zo een gepast seksueel preventiebeleid uit te stippelen.»

«We weten te weinig»

Sensoa stelt dat het onderzoek noodzakelijk is. Voor haar initiatieven baseert het expertisecentrum zich op huidige inzichten. «Wat condooms en vaginale condooms betreft, zijn deze inzichten gedateerd», klinkt het. «Zo weten we weinig over de ervaringen van de gebruikers. Ook de perceptie van condooms en de beleving spelen een belangrijke rol in de beslissing om al dan niet een condoom te gebruiken. Net die aspecten kwamen in eerder onderzoek minder aan bod.»

Sensoa bestaat dit jaar twintig jaar. Het expertisecentrum zegt dat het onderzoek de al afgelegde weg illustreert, van een «eerder principiële insteek (’Zet m’ op!’) naar een onderbouwde aanpak waarbij de beleving en de noden van de doelgroepen centraal staan».

