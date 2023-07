Hoe betaal ik minder tol in Frankrijk?

Een Franse ingenieur heeft Autoroute-Eco gelanceerd, een gratis, praktische website die een eenvoudige truc gebruikt om de kosten van tolheffingen in Frankrijk te verlagen.

De zomer is al even onderweg en ons land loopt weer stilletjes leeg richting het zuiden. Velen van ons gaan naar, of rijden door Frankrijk. Maar rijden in Frankrijk betekent tol betalen.

Een eenvoudige, legale oplossing om minder te betalen

Ook dit jaar zijn de prijzen weer gestegen. Gelukkig is er een manier om geld te besparen zonder je reistijd te verdubbelen door de snelwegen te vermijden en de kleinere wegen te gebruiken.

Gogar.be onthult een eenvoudige en praktische tip gebaseerd op het project van Franck Saless. Deze Franse ingenieur heeft www.autoroute-eco.fr gelanceerd. Het principe is eenvoudig. Om geld te besparen op tol, hoef je alleen maar van de snelweg af te gaan en meteen weer op te rijden. «De snelwegprijzen zijn hoog in Frankrijk. Om de kosten van je tolreis te verlagen, is er een eenvoudige (en legale) oplossing die bestaat uit het splitsen van je betalingen… Als je van afrit 1 naar 10 gaat, kan het voordelig zijn om bij afrit 6 af te stappen… en dan meteen weer verder te gaan op dezelfde snelweg», legt hij uit op zijn website.

Tot €5 minder voor Lille-Parijs

Hiermee kun je de prijs niet halveren, maar je bespaart toch een paar euro, en dat is altijd de moeite waard. “In 2023 betaal je met de auto (tariefklasse 1) normaal € 18,1 voor een reis Parijs – Lille, tegen €15,2 als je de betaling in twee termijnen splitst”, legt Franck Saless uit. En als je voor hetzelfde traject in vier termijnen betaalt, bespaar je € 5,1, wat neerkomt op een korting van -28,2% op de oorspronkelijke prijs, door slechts één keer te betalen.

Maar hoe weet u waar u heen moet om geld te besparen? Alles wordt uitgelegd op de website van Autoroute-€co. De belangrijkste wegverbindingen zijn uitgelicht, met instructies over hoe je de betaling in twee, drie of zelfs vier termijnen kunt splitsen. Er is ook een tool waarmee je je route kunt berekenen door je begin- en eindpunten te kiezen. Het is gratis, het duurt iets langer, maar het bespaart je veel geld!

