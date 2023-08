Het is officieel: uitreiking Emmy’s uitgesteld wegens staking in Hollywood

De Emmy Awards zullen met vier maanden worden uitgesteld, naar half januari, als gevolg van de staking van de acteurs en scenaristen in Hollywood. Dat hebben de organisatoren van de plechtigheid – de zender Fox en de Academy of Television Arts & Sciences – bekendgemaakt in een gezamenlijk communiqué.

«We hebben het genoegen om jullie aan te kondigen dat de (…) Emmy Awards zullen worden uitgezonden op maandag 15 januari 2024», verklaarde een woordvoerder van Fox. De bekendmaking van de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen stond aanvankelijk gepland op 18 september, maar er circuleerden al even geruchten over een mogelijk uitstel.

Eerste uitstel sinds 9/11

De acteurs en scenaristen van Hollywood staken momenteel al ruim honderd dagen, de eerste keer sinds 63 jaar. Houdt de beweging aan, dan boycotten alle sterren van Hollywood de Emmy’s. Scenaristen mogen dan ook geen teksten of grappen schrijven voor de presentatoren.

De Emmy’s, die jaarlijks worden uitgereikt door de Academy of Television Arts & Sciences, zijn aan hun 75ste editie toe. De laatste keer dat ze werden uitgesteld, was in 2001 na de aanslagen van 11 september.

