Hersendode vrouw bevalt van levende baby: «Zeldzaam maar niet ongekend»

Een nieuw rapport beschrijft hoe een hersendode vrouw een foetus bijna volledig kon voldragen voordat de baby uiteindelijk kerngezond via een keizersnede ter wereld kwam. Hoewel zo een incidenten zeldzaam zijn, ontdekte een recent onderzoek 35 voorbeelden van zwangere vrouwen die hersendood waren, waarvan 27 eindigden met een levendgeboren kind, waaronder drie vaginale bevallingen. hoe werkt dit?

Onderzoekers van de Universiteit van Florida beschrijven het laatste geval waarbij een 31-jarige vrouw 22 weken zwanger was toen ze zich bij een kliniek meldde met ernstige hoofdpijn. Kort daarna kreeg ze een hartaanval en stopte nadien met reageren.

Dood verklaard

«Volgens de scans was ze hersendood en werd de patiënt dood verklaard op de dag van opname», schrijven de auteurs van het onderzoek. Verdere analyses wezen uit dat de vrouw een hersenbloeding had gehad.

Zwangerschap behouden

«Na een multidisciplinaire bijeenkomst specialisten, verloskundigen, juridische en ethische teams en maatschappelijk werkers, sprak de familie van de patiënt de wens uit om de zwangerschap te behouden en de foetus levensvatbaar te maken door somatische ondersteuning van de patiënt voort te zetten», aldus de onderzoekers.

Niet eenvoudig

Het zal geen verrassing zijn dat het in leven houden van de baby niet eenvoudig was en uitgebreide medische ingrepen vereiste. Naast het plaatsen van de hersendode moeder aan een beademingsapparaat en het inbrengen van een neussonde, moesten artsen ook haar schildklierwaarden en bloeddruk reguleren, terwijl bloedverdunners werden toegediend om de vorming van stolsels te voorkomen.

Infecties

De patiënte had ook last van verschillende infecties, met longontsteking en andere complicaties tot gevolg. Daarom werden medicijnen, als antibiotica, toegediend om de foetus te beschermen.

Na nog eens 11 weken voerden chirurgen een keizersnede uit, waarbij de baby met 33 weken zwangerschap ter wereld kwam. «Het kind maakte het goed na de bevalling en hoefde niet gereanimeerd te worden», schrijven de auteurs.

Levensondersteuning beëindigd

«Ze werd naar de neonatale intensive care gebracht voor opname vanwege haar zwangerschapsduur. Na vijf dagen werd ze naar huis ontslagen», vervolgen ze. Op dat moment werd de levensondersteuning van de moeder beëindigd.

Hoewel extreem zeldzaam, zijn dergelijke gevallen niet ongekend. Volgens het eerder genoemde onderzoek lijdt ongeveer tweederde van de vrouwen die hersendood worden tijdens de zwangerschap aan een bloeding op of rond de hersenen.

Hoe vroeger de hersendood hoe gevaarlijker

Van de 35 patiënten die in het onderzoek werden geïdentificeerd, moest 69% worden behandeld voor infecties zoals longontsteking of sepsis, terwijl 63% instabiliteit van de bloedsomloop ontwikkelde en 56 % aan diabetes insipidus leed. In het algemeen was de zwangerschapsduur ten tijde van de diagnose hersendood de grootste voorspeller van de uitkomst, waarbij slechts 50% van degenen die voor 14 weken zwanger in coma raakten, een levendgeboren baby kregen.

Daarentegen werden levendgeborenen gerapporteerd in 100% van de gevallen waarin een zwangere vrouw hersendood werd na 24 weken zwangerschap. De auteurs van het onderzoek ontdekten dat acht van de 35 foetussen in utero stierven, terwijl de overige 27 voldragen werden.

