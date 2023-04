Heidi uit ‘Boer zkt Vrouw’ over Kevin en Jana: «Ik heb dat op tv niet gezegd, maar…»

Boer Kevin heeft met Jana zijn keuze gemaakt, maar niet iedereen was daar even enthousiast over. Heidi, bijvoorbeeld, had geen goed gevoel bij Jana. «Iets in mij geloofde haar niet», klinkt het.

Niet Elke of Heidi, maar Jana mag als enige op de boerderij van Kevin blijven. De beslissing van de 28-jarige witloof- en frambozenboer zorgde voor ongeloof bij de twee afvallers. Vooral Heidi heeft het er moeilijk mee omdat ze twijfelt aan Jana’s oprechtheid. «Ik heb nooit ruzie met haar gemaakt, maar ik had nooit het gevoel dat ze het echt meende. Wanneer Kevin in de buurt was, wist ze hem telkens met succes te charmeren. Zo zorgde zij ervoor dat hij effectief iets voor haar begon te voelen, merkten Elke en ik. Maar als Kevin uit beeld verdween en zeker als er geen camera’s in de buurt waren, kregen Elke en ik een andere Jana te zien. Dan leek het haar allemaal veel minder te interesseren. Ik heb haar daar eens over aangesproken, maar ze beweerde dat haar gevoelens wel degelijk oprecht waren. Maar iets in mij geloofde haar niet. Terwijl ik geen moment aan Elke heb getwijfeld, het feit dat ze is teruggekomen om nog een kans te vragen nadat Kevin haar had weggestuurd, was daar het beste bewijs van», vertelt ze in Dag Allemaal.

Uitgemaakte zaak

Mocht Elke dat toen niet gedaan hebben, dan bleef Kevin wellicht alleen over met Jana. «Ik heb dat op tv niet gezegd, maar mocht Elke effectief zijn vertrokken, dan was ik ook opgestapt. Omdat het voor mij dan al een uitgemaakte zaak was dat Kevin en ik geen koppel zouden worden», aldus Heidi.

Koppig

Opvallend was dat zelfs de mama van Kevin zijn beslissing betreurde. «Maar hij was de enige die dat niet leek in te zien… Ik vind dat zo pijnlijk voor hem. Het ligt in zijn aard om zijn zin te doen en het advies van anderen in de wind te slaan. Koppig, hé. Maar het is wel echt een fantastische gast, ik ben er zeker van dat hij op zijn pootjes terechtkomt», besluit ze.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/heidi-uit-boer-zkt-vrouw-over-kevin-en-jana-ik-heb-dat-op-tv-niet-gezegd-maar