Heerlijk Peru in Brussel!

Zit een trip naar het land van de Machu Picchu en de lama’s er dit jaar niet in? Dan haal je Peru toch gewoon naar Brussel!

Restaurant Cantina Valentina heeft zich sinds de lente in hotel The Hoxton gevestigd en brengt een ode aan de Peruviaanse keuken, van de kosmopolitische kuststad Lima tot de historische dorpen rond Cusco. Croquetas, chicarrones, oesters, ceviche of tartaar… alle gerechten zijn fingerlicking goed! Voeg daar nog een perfect gemixte pisco sour op het rustige en groene terras aan toe en je vergeet dat je in België bent.

Square Victoria Régina 1, 1210 Brussel

thehoxton.com/brussels/cantina-valentina/

