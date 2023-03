Heeft Avril Lavigne een nieuw lief?

‘Sk8er Boi’-rockster Avril Lavigne lijkt opnieuw de liefde gevonden te hebben. Vorige maand raakte pas bekend dat de 38-jarige een punt gezet had achter haar verloving met Mod Sun. Verschijningen van haar met rapper Tyga doen de geruchtenmolen opnieuw op volle toeren draaien.

Op dinsdagavond verschenen Avril lavigne en de 33-jarige rapper Tyga samen in matching lederen outfits op de modeshow van de Y/Project Fall 2023 tijdens de Paris Fashion Week. Ze droegen allebei lange zwarte jassen, gecombineerd met chunky chain-kettingen. Ook tijdens de modeshow zaten ze naast elkaar.

Eerder deze week werden Tyga en Lavigne nog al kussend gespot tijdens de afterparty van de ‘Mugler X Hunter Schafer’-show. Vorige week woensdag arriveerden ze samen in het Kùkù restaurant in Parijs tijdens een feest van Leonardo Di Caprio. Nu is het evenwel de eerste keer dat ze zo publiekelijk samen verschijnen.

