Goedele Liekens opnieuw single: «Ik wil volop gaan ontdekken»

Goedele Liekens is niet langer in een relatie. Ze blijft echter niet bij de pakken zitten. «Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven, het is aangenamer met twee», klinkt het.

Het sprookje tussen Goedele Liekens en Edwin, de Nederlandse advocaat met wie ze sinds 2022 samen was, is over & out. Een tijdje geleden liet ze zich al ontvallen dat het feit dat Edwin ook kinderen heeft, de situatie wel ingewikkeld maakte. De reden van hun breuk is echter onduidelijk.

Niet alleen blijven

De 60-jarige seksuologe staat echter weer open voor de liefde. «Ik ben meer dan tien jaar gescheiden, had een lange relatie met een Limburger en onlangs deed ik nog eens een poging. Ik wil niet de rest van mijn leven alleen blijven, het is aangenamer met twee. Ik wil dus volop gaan ontdekken. Daar is de zomervakantie ideaal voor, toch?», lacht ze in Dag Allemaal.

