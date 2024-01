Goede voornemens: moeten we minder koffie drinken?

Het nieuwe jaar gaat van start en daarmee ook de goede voornemens: meer bewegen, minder alcohol, meer groenten en minder/geen koffie zijn de klassiekers. Maar waarom komt ‘minder koffie’ regelmatig in dit lijstje voor? Is koffie eigenlijk wel slecht en ongezond?

Heb je je ooit afgevraagd of je dagelijkse koffieritueel ook gezondheidsvoordelen kan bieden? Onderzoek uit 2005, gepubliceerd in de ‘Journal of Hypertension’, onthult dat matige koffieconsumptie, en dan met name filterkoffie, onverwachte gezondheidsvoordelen kan hebben.

Filterkoffie, vaak onderschat in onze snelle espresso-cultuur, blijkt een verborgen kampioen te zijn voor je gezondheid. Het filterproces verwijdert namelijk cafestol, een olie die het cholesterolgehalte kan verhogen. Maar dat is nog niet alles. Volgens Walter C. Willett, een arts en epidemioloog aan de Harvard School of Medicine, biedt filterkoffie meer dan alleen een cholesterolvriendelijke optie. Het zit boordevol ontstekingsremmende antioxidanten en essentiële voedingsstoffen zoals magnesium, kalium en vitamine B3. Deze combinatie ondersteunt niet alleen een gezonde vetstofwisseling en darmflora, maar verlaagt ook het risico op aandoeningen als Parkinson, diabetes, Alzheimer en depressie. En het beste nieuws? Tot vijf kopjes per dag zijn volgens het onderzoek van Willett volkomen onschuldig.

Witte koffiefilter

Zoals met alle dingen in het leven, is niet alle koffie gelijk. Het kiezen van de juiste koffiefilter kan een wereld van verschil maken. Rob van Cooten, Chief Marketing & Sales bij Moccamaster, adviseert wit filterpapier. «Het gebleekte filterpapier, neutraal van smaak en gebleekt met natuurlijke zuurstof, filtert niet alleen ongewenste oliën uit de koffie, maar is ook veilig voor mens en milieu», zegt hij.

In plaats van overhaast koffie te veroordelen, kan het nieuwe jaar het perfecte moment zijn om er op een gezonde manier mee om te gaan.

Lees ook

koffie-voor-een-beter-orgasme-tiktok-zegt-van-wel



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/selfcare/goede-voornemens-moeten-we-minder-koffie-drinken