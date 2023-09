Gert Verhulst: «Ik nam Ozempic om af te vallen, het was spectaculair»

Gert Verhulst heeft in ‘De tafel van Gert’ toegegeven dat ook hij het omstreden geneesmiddel Ozempic een maandje genomen heeft. Hij nam toen de variant in pilvorm in de hoop om extra kilo’s kwijt te geraken. «Er ging een kilogram per week af.»

Gert Verhulst had endocrinoloog Guy T’Sjoen en dokter Servaas Bingé uitgenodigd om het onderwerp te bespreken in zijn talkshow. Toen er uitleg gegeven werd over hoe het diabetesmedicijn werkt, klapte Verhulst uit de biecht: «Veel mensen uit onze omgeving geven toe dat ze het medicijn nemen, ook bekende Belgen en bekende Nederlanders», zei de talkshowhost. «En ik moet eerlijk zijn, ik heb het een maand genomen in pilvorm.» Gevraagd naar hoe hij het ervoer, zei Verhulst: «Ik wil er geen reclame voor maken, maar het was spectaculair. Er ging een kilogram per week af, omdat ik ook sportte erbij en vrij gezond leefde.»

Verhulst viel dus wel af, maar toen hij verhalen kreeg over diabetespatiënten die niet meer aan hun noodzakelijke medicijn geraakten, stopte hij ermee. «Ik kreeg daar echt een slecht gevoel bij, dus toen ben ik gestopt.»

Controverse

Ozempic is een medicijn tegen diabetes 2, dat bedoeld is om de suikerspiegel in balans te houden. De werkzame stof in het medicijn, zorgt ervoor dat je eetlust afneemt. Om die reden raakte het middel de afgelopen maanden wereldwijd bekend als afslankmiddel. Het is te gebruiken als spuit, maar ook in pilvorm. De hype rond Ozempic leidde al tot heel wat controverse. Diabetespatiënten trokken aan de alarmbel toen duidelijk werd dat zij moeilijker aan het medicijn raakten. Daarnaast waarschuwen experts voor het jojo-effect en de forse bijwerken.

