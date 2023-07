Geraamte Notre-Dame van Parijs deels hersteld (video)

In de Notre-Dame van Parijs is opnieuw een belangrijk deel van het geraamte gerestaureerd, met de aankomst en installatie van een eerste spant die mee het skelet van de kathedraal zal vormen.

In april werd nog een nieuwe toren, die identitiek moest zijn aan het origineel exemplaar, geplaatst. Nu breekt een volgende belangrijke fase aan in de reconstructie van de kathedraal, die op 15 april 2019 deels verwoest werd door een grote brand. Die moet Parijzenaars toestaan om het «vertrouwde silhouet van hun kathedraal aan het einde van het jaar» opnieuw te zien, aldus generaal Jean-Louis Georgelin, die verantwoordelijk is voor de restauratie. «Stap voor stap, kalm en sereen, gaan we richting de heropening.»

Herstellingswerken klaar in 2024

In totaal zullen drie spanten geplaatst worden. Die werden vervaardigd in ateliers van gespecialiseerde timmerlui en zullen de ruggengraat vormen van het geraamte rond de torenspits en de armen van de kruisbeuk. Ze werden dinsdagochtend vervoerd via de rivier de Seine, die daarom een paar uur afgesloten werd. Vervolgens werd een eerste spant, een twaalftal meter hoog en met een gewicht van ongeveer zeven ton, met een kraan naar de top van de kathedraal gehezen. In de loop van de zomer zullen alle spanten geïnstalleerd worden, klinkt het.

De reconstructie van de Notre-Dame zou in december 2024 afgerond moeten zijn. De Olympische Spelen in Parijs volgend jaar zouden daarbij niet voor vertragingen mogen zorgen, verzekert Georgelin. Voor de brand trok de kathedraal jaarlijks zowat twaalf miljoen bezoekers aan.





