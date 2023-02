Gepensioneerde weigert wegzakkend huis te verlaten

Een 82-jarige man wiens huis langzaam in zee afbrokkelt, weigert te verhuizen. Het huis staat op een klif en dreigt naar beneden te denderen nadat de waterleidingen sprongen.

Het huis op de klif van George Gardiner kampt al twee jaar met een lek in de leidingen en heeft sindsdien een reeks grote scheuren ontwikkeld. De tuin en oprit van zijn huis in Luccombe op het Isle of Wight zijn als gevolg van de schade al anderhalve meter gezakt.

George heeft alternatieve huisvesting aangeboden gekregen, maar zegt dat hij nergens heen gaat. Een kapitein verlaat zijn schip niet zeggen ze dan.

Speciale band

Hij woont al 22 jaar in het huis en het heeft een speciale plaats in zijn hart – het was vroeger een theesalon dat hij runde met zijn overleden vrouw.

George lijkt er zorgeloos mee om te gaan. Tegen de BBC vertelde hij: «Ik vraag me wel af wat er met mij gaat gebeuren, maar het is gewoon één van die dingen des levens nietwaar? Gelukkig heb ik een hek waar ik aan kan hangen als het zo ver komt.»

