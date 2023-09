Georges-Louis Bouchez krijgt taart in gezicht tijdens signeersessie

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft zaterdag een taart in het gezicht gekregen in een boekenwinkel in Luik. Dat bevestigt de woordvoerder van de MR. Bouchez was er voor een signeersessie toen iemand plots een taart in zijn gezicht duwde. De liberaal kondigt aan klacht in te dienen.

Het incident deed zich voor rond 11.30 uur. «Een vader en zijn zoon stonden al ongeveer dertig minuten in de rij toen de oudere man een taart uit een doos haalde en naar de voorzitter gooide», aldus de woordvoerder.

Bouchez zou hierna een douche hebben genomen om de signeersessie voort te zetten. Volgens de woordvoerder ging hij ook in gesprek met de man die het gebak had gegooid.

«Niet normaal»

«Het is niet normaal om iemand fysiek aan te vallen», klinkt het bij MR. De woordvoerder liet verder nog weten dat Bouchez een klacht zal indienen, zodat «er iets zou gebeuren». «Geweld mag niet gebanaliseerd worden.»

Wraak

Op beelden van het incident die circuleren op sociale media, is te zien hoe de politicus de rest van de slagroomtaart uitsmeert op het hoofd van de man, die in bedwang wordt gehouden door beveiligingsagenten en vermoedelijk een agent in burger.

Lees ook

duits-bondskanselier-verwondt-zich-aan-gezicht-tijdens-joggen



Alles wat je wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/georges-louis-bouchez-krijgt-taart-gezicht-tijdens-signeersessie