Geen werkervaring? Geen probleem: Hoe je zonder jaren op je teller toch indruk maakt op je cv

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe job, is je cv updaten en uitsturen waarschijnlijk het eerste wat je doet. Je opleiding en al je relevante werkervaringen krijgen een mooie plaats op je cv. Maar wat als je nog geen relevante werkervaring hebt? Staffing Specialist Walters People deelt zes tips om met je cv toch indruk te maken op je potentiële werkgever, ook als je nog niet eerder gewerkt hebt.

1 Zet je opleiding extra in de verf

Dat je niet gewerkt hebt betekent natuurlijk niet dat je helemaal niets hebt gedaan. Je hebt misschien een opleiding in het hoger onderwijs gevolgd. Uiteraard vermeld je dit op je cv. Maar beperk je niet tot enkel de opleidingstitel en de universiteit of hogeschool waar je je diploma behaald hebt. Ben je geslaagd met onderscheiding? Zet dit er dan zeker bij. Was het onderwerp van je eindwerk relevant voor de job waarvoor je solliciteert? Ook dat verdient een mooi plaatsje op je cv. Heb je na het middelbaar niet verder gestudeerd, dan kan je best je middelbare studie op je cv zetten.

2 Promoot cursussen, workshops en hobby’s

Ook cursussen en workshops die je gevolgd hebt, kunnen het vermelden waard zijn. Een cursus fotografie is voor een potentiële werkgever niet erg interessant wanneer je voor een boekhoudkundige functie solliciteert. Maar een workshop in accountancy software is wél een pluspunt in dit geval. Denk na over welke cursussen relevant waren. Vermeld ze gerust wanneer je ervan overtuigd bent dat ze een meerwaarde voor jouw cv hebben. Je kan eventueel ook een hobby vermelden. Wanneer de vacature waarvoor je solliciteert mensen zoekt die goed in team kunnen werken, is het prima om toe te voegen dat je jarenlang in een jeugdbeweging of andere sportvereniging actief was.

3 Ook stages verdienen een mooie plaats

Heb je tijdens je opleiding een stage gevolgd, is het erg belangrijk om deze ook op je cv te vermelden. Een stage mag dan wel geen ‘echte job’ zijn, je hebt er ongetwijfeld heel wat geleerd. Eigenlijk zijn stages even goed relevante werkervaring. Stages zijn niet alleen belangrijk voor je professionele, maar ook voor je persoonlijke ontwikkeling. Zeker wanneer de stage meerdere maanden duurde, zal je potentiële werkgever dit ongetwijfeld een goede toevoeging aan je cv vinden.

4 Vergeet je vaardigheden niet!

Heb je weinig of geen werk- of stage-ervaring, leg dan de focus vooral op je vaardigheden. Denk even na over je eigen hard en human skills. Elke skill die relevant is voor de job waarvoor je solliciteert, kan een goede aanvulling zijn voor je cv. Hard skills verwerf je door opleiding en ervaring. Denk bijvoorbeeld aan talenkennis en analytische vaardigheden. Zonder ervaring haal je dit dus vooral uit je opleiding.

Human skills – ook gekend als soft skills – hebben meer te maken met je karaktereigenschappen: het is alles wat jou uniek maakt. Kan je je bijvoorbeeld makkelijk aanpassen, of beschik je over een oplossend denkvermogen, zet dit dan eveneens op je cv. Let wel op: overdrijven in het opsommen van vaardigheden is geen goed idee. Als startende professional kan je immers minder geloofwaardig overkomen wanneer je er te veel vermeldt. Probeer dus aan te voelen hoeveel je kan toevoegen, en beperk je tot degene die relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert.

5 Sta open voor verdere ontwikkeling

Omdat je nog geen ervaring hebt, en mogelijk nog niet over alle gevraagde vaardigheden beschikt, kan je ook aangeven wat je allemaal wil doen om die vaardigheden te ontwikkelen, of om te groeien in je rol. Ben je bereid om in avondschool nog een extra opleiding te volgen, of wil je graag gebruik maken van de trainingen die je potentiële werkgever aanbiedt? Laat dit dan zeker weten op je cv. Op die manier weet het bedrijf dat je ambitieus bent en dat je bereid bent om er 100% voor te gaan.

6 Laat je cv nakijken

Klaar met het schrijven van je cv? Laat deze dan zeker nog door iemand nalezen. Soms lees je over je eigen fouten heen, en het is zonde om dan je cv al door te sturen. Het laat geen positieve indruk achter, terwijl je er wel hard aan gewerkt hebt. Door iemand nog even na te laten lezen, voorkom je dit.

