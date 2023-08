Geen Florence + The Machine op Pukkelpop, DEZE act neemt het over

Florence Welch annuleert haar concert op Pukkelpop omwille van medische redenen. De wereldster, die aanvankelijk gepland stond op zondagavond, liet via haar management weten dat ze spijtig genoeg niet op Pukkelpop aanwezig kan zijn.

Via deze boodschap liet het management van de artieste weten dat ze niet ging kunnen optreden: «Helaas is Florence + The Machine op medisch advies niet in staat om dit weekend op Lowlands en Pukkelpop op te treden. We waarderen jullie begrip en geduld.»

Frederik Luyten, woordvoerder van Pukkelpop: «Het was geen eenvoudige taak om een artiest van dit kaliber zo kort van tevoren te vervangen, maar Balthazar – amper een week geleden kondigden ze nog hun tijdelijke afscheid aan – staat dus iets eerder dan verwacht weer op het podium. De Pukkelpopfamilie wenst Florence een spoedig herstel en we hopen haar snel opnieuw te verwelkomen in Hasselt.»

Balthazar zal op zondag optreden van 20.15 uur tot 21.30 uur op de Main Stage van Pukkelpop.

