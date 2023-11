Gedurfde nummerplaat gaat viraal: «Die gaat veel gestopt worden»

Sommige mensen houden bijzonder veel van aperitieven. Maar is het echt een goed idee om dit op je nummerplaat aan te geven?

In België kan elke automobilist ervoor kiezen om zijn nummerplaat te personaliseren. Dit kost 1.000 euro, en natuurlijk moet je een paar regels volgen over wat je op de nummerplaat kan zetten. Sommige automobilisten vinden het leuk om hun bijnaam te kiezen of hun beroep te benadrukken. Anderen gebruiken het als een kans om een beetje te provoceren of een grapje te maken.

En er zijn meer chauffers dan je denkt die bereid zijn om 1.000 euro te betalen voor een goede grap. ‘Catch-me’ en ‘Zorro’ zijn slechts enkele voorbeelden van de honderden gepersonaliseerde nummerplaten die in ons land rondrijden.

‘Aperooo’

De eigenaar van een VW Caravelle heeft gekozen voor een gepersonaliseerde kentekenplaat met ‘APEROOO’. De nummerplaat zorgt voor veel hilariteit bij voorbijgangers en op het internet. De politie van Haute-Saône in Frankrijk spotte de auto immers en deelde een foto op Facebook. De post wordt overspoeld door opmerkingen zoals «Het is borreltijd», «Ik kom eraan», «Shit, die is al bezet! Nou, dan wordt het GIN-RUM!» Anderen denken dat een plaat als deze zeker opvalt bij de politie. «Naar mijn mening zal hij vaak gecontroleerd worden», «Met zo’n plaat wordt die kerel vast vaak gestopt voor alcoholcontroles», menen sommigen.

