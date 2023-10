Galajurk van model zorgt voor verbazing: «Hoe beweeg je zonder dat je borsten eruit floepen?!» (foto)

Een opvallend kleedje van Fashion Nova lokt heel wat reacties uit op sociale media. Vooraan werd er behoorlijk wat stof uitgespaard, wat voor gefronste wenkbrauwen zorgt. «Beeld je in dat je je borsten de hele avond moet vasthouden», klinkt het onder meer.

De Amerikaanse online kledingwinkel Fashion Nova staat erom bekend om naar buiten te komen met gewaagde outfits. Dat is deze keer niet anders met hun ‘Makena Metallic Maxi Dress’, die de jouwe is voor 26,95 euro. De kans is wel groot dat je tal van blikken uitlokt, want je boezem wordt maar net bedekt door twee lapjes stof. Dat illustreert ene Nel, een Amerikaans rondborstig model, op de Instagrampagina van het bekende modemerk.

Niezen

Niet iedereen is echter te vinden voor het ontwerp. Velen vinden het net iets té weinig aan de verbeelding overlaten. «Dag kan je evengoed geen topje dragen…», «Wie draagt zoiets in godsnaam?», «Te weinig verhullend. Weinig klasse. Nee, bedankt», «Beeld je in dat je je borsten de hele avond moet vasthouden. Mijn borsten zou er na drie drankjes al uit hangen», «Nee, dit is erover. Hoe beweeg je zonder dat je borsten eruit floepen?!», en «Ik hoop dat ze niet moet niezen», grapt nog iemand. Anderen zijn het niet eens met de critici. «Waarom zijn mensen zo negatief? Ze ziet er fantastisch uit», en «Oh mijn God, ze is zo knap. Naturel of niet, dat maakt niet uit. Het gaat erom of we ons goed voelen», klinkt het ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





