Gaia lanceert virtuele dierentuin als alternatief voor traditionele zoo

Gaia is woensdag zijn Zomertoer gestart, die jaarlijks in het teken staat van het Belgische dierenwelzijn. Dit jaar is het thema «De virtuele dierentuin». De dierenorganisatie stelt met deze virtualreality-beleving een nieuwe vorm van zoo voor, die het dierenleed in dierentuinen vermijdt.

Elke zomer reist de dierenorganisatie door het land om het publiek bewust te maken over dierenwelzijn. Gaia kiest een actueel thema dat de mensen aanzet tot nadenken en zo mogelijk een discussie creëert over het lot van de dieren.

Dit jaar nodigt de dierenorganisatie de Belgen uit om tijgers, olifanten, giraffen en koningspinguïns te bewonderen. «Daarvoor hoef je niet aan te schuiven aan de poorten van een Belgische zoo, maar maak je gewoon een uitje naar de dichtstbijzijnde stad. Met een 3D-bril kan je deze wilde dieren van dichtbij bewonderen in hun natuurlijke habitat», legt Michel Vandenbosch uit.

Miljoenen dieren in gevangenschap

Wereldwijd leven in meer dan 10.000 dierentuinen miljoenen wilde dieren in gevangenschap. «Ze zijn vaak opgesloten in verblijven die veel kleiner zijn dan hun natuurlijk territorium en die qua aankleding erg verschillen van de savanne of het bos, waar ze eigenlijk thuishoren. Het is niet verwonderlijk dat velen van hen, zeker in ondermaatse dierentuinen, lijden aan ernstige mentale en fysieke aandoeningen. De verblijven in dierentuinen zijn voornamelijk gebouwd met het oog op de bezoekers, die de dieren zo veel mogelijk kunnen bekijken, ook als dit ten koste gaat van de rust en stilte van de dieren», benadrukt Vandenbosch.

Virtual reality beter dan realiteit

Met de slogan «We verkiezen een dier in virtual reality boven een dier in gevangenschap» kunnen dierenliefhebbers vanaf 25 juli tot 11 augustus in onder meer Brussel, Antwerpen, Namen, Leuven, Charleroi, Hasselt, Brugge, Blankenberge, Gent, Bergen, Luik en Eupen de toer doen. Prins Laurent en de Brusselse Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt knipten woensdag samen het lint door.

