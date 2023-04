Frans bedrijf gaat ruimtereizen aanbieden per luchtballon

Het Franse bedrijf Zephalto wil vanaf 2025 ruimtereizen aanbieden per luchtballon. Het prijskaartje voor zo’n reis naar de stratosfeer begint vanaf 120.000 euro per persoon. Zo maakt het bedrijf woensdag bekend.

Ruimtevaartingenieur en Zephalto-oprichter Vincent Farret d’Astiès plant ongeveer zestig vluchten per jaar met zes personen aan boord. Ballonnen gevuld met helium of waterstof moeten 25 kilometer de lucht ingaan. Reizigers krijgen zo een uitzicht dat normaal alleen voor astronauten is weggelegd.

Kromming van de aarde

Volgens Farret d’Astiès kunnen passagiers op die hoogte de kromming van de aarde waarnemen. Een reis duurt ongeveer zes uur. Het opstijgen en dalen neemt zo’n drie uur in beslag. De overige tijd blijft de ballon hangen op de maximale hoogte, die ongeveer drie keer hoger is dan die die een commercieel vliegtuig bereikt.

Zephalto is niet het eerste bedrijf dat ballonreizen naar de ruimte wil aanbieden. Het Amerikaanse Space Perspectives, gevestigd in de staat Florida, biedt eveneens dergelijke reizen aan. De eerste staan gepland voor begin 2024. Reizigers stappen voor omgerekend zo’n 114.000 euro aan boord van de Neptune One, die stijgt naar een hoogte van ruim 30 kilometer.

