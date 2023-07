Frankrijk rouwt om dood van laatste Franse veteraan die landing in Normandië overleefde (video)

Léon Gautier, de laatste Franse overlevende van de landing in Normandië, is gisteren op 100-jarige leeftijd gestorven. Dat maakt de Mémorial de Caen, een museum en oorlogsmonument in Normandië, op Twitter bekend.

Gautier stierf maandag om 7u40 in een ziekenhuis in Caen, laat ook burgemeester van Ouistreham (Calvados), Romain Bail, weten. Hij was het laatste lid van het Kieffer-commando, een bataljon van 177 mariniers die op 6 juni 1944 op de Normandische kust landden.

Gautier werd in 1922 in Rennes geboren en vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog op verschillende plaatsen. Hij nam samen met 176 andere landgenoten en tienduizenden Britten, Amerikanen en Canadezen aan de landing op het strand van Normandië. Met die operatie startte de bevrijding van West-Europa.

«Held van de bevrijding»

«Het ergste wat je kunt zien is een oorlog. Omdat we aan de overkant mensen doden die nooit iets hebben gedaan, die gezinnen en kinderen hebben», verklaarde Gautier nog op zijn honderdste verjaardag, die hij vierde op 27 oktober 2022.

De Franse president Emmanuel Macron bracht op Twitter hommage aan Gautier. Hij noemde hem «een held van de bevrijding» en zei dat «we hem niet zullen vergeten».

Er zal een nationaal eerbetoon aan hem worden gebracht in Normandië.





« Nous ne sommes pas des héros, nous n’avons fait que notre devoir », répétait-il. Dernier membre du commando Kieffer qui débarqua avec ses 176 camarades français en Normandie le 6 juin 1944, héros de la Libération, Léon Gautier nous a quittés. Nous ne l’oublierons pas. pic.twitter.com/6IPx5mjoM7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2023





