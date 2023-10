Fit in je woonkamer: Drie eenvoudige work-outs die je thuis kan doen

Vind je het te koud om buiten te joggen? Met deze drie thuisworkouts verander jij van bankplakker in fitnesscrack! En het beste deel: de oefeningen zijn zo simpel dat je ze zelfs kan uitvoeren terwijl je een zak chips verslindt.

1 Stofzuiger shuffle

Stofzuigen staat meestal niet bovenaan op je lijst van favoriete klusjes. Maar newsflash: het moet wel degelijk gebeuren. Tover het daarom om naar een spetterende work-out. Het enige wat je hoeft te doen is de stofzuiger door het huis te sjokken terwijl je dansstappen zet. Die pasjes kunnen gaan van een vrolijke shuffle tot een swingende jive. Met elke beweging train je je arm- en buikspieren en verbrand je calorieën. Voor extra intensiteit kan je zelfs een paar gewichten vasthouden wanneer je de stofzuiger duwt. Een minpuntje: je huisgenoten gaan misschien denken dat je gek geworden bent. Ach ja, als het maar werkt.

2 Kussengevecht crunches

Staat er binnenkort een slaapfeestje op de planning? Met de kussengevecht crunches kan je jezelf helemaal uitleven. Je hebt enkel een paar kussens en een trainingsmaatje nodig. Ga eerst op je rug liggen met je knieën gebogen en je voeten plat op de grond. Daarna neem je in elke hand een kussen en begin je te slaan tegen je compagnon terwijl je crunches doet. Het is de perfecte manier om je buikspieren te trainen terwijl je je innerlijke kind laat gaan. Als je wint krijg je een sixpack én eeuwige roem onder je vrienden. Hierbij is het nadeel wel dat je kussen achteraf op een geplette pannenkoek lijkt. Maar hey, goed excuus om te shoppen!

3 Trap sprinter

Trap sprinter klinkt als een kampioenschap dat alleen voor de meest dappere atleten is weggelegd. No worries, je moet gewoon de trap op en af rennen. Doe dat wel alsof je een race loopt. Dan is het een geweldige cardiowork-out die je benen en billen traint. Als je echt gek wil doen, kan je sprinten terwijl je een emmer water draagt. Maar wees voorzichtig, want het kan wel eens glad worden op de trap. En dan ben je soms sneller beneden dan je denkt. Één ding is zeker: als de zombie-apocalyps uitbreekt, ben jij klaar om te ontsnappen.

