FBI pakt jonge militair op die geheime informatie lekte

In het onderzoek naar de geheime Amerikaanse overheidsdocumenten die werden gelekt, heeft de Amerikaanse federale politiedienst FBI in de deelstaat Massachusetts een verdachte opgepakt. Het gaat om een medewerker van het Amerikaanse leger, zo heeft de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland zojuist in Washington bevestigd op een persconferentie. De arrestatie vond plaats in North Dighton, een klein landelijk stadje ten zuiden van Boston.

Eerder berichtten Amerikaanse media al dat de FBI donderdag de woning doorzocht van een verdachte nadat een 21-jarige jongeman in het vizier was gekomen. De twintiger, die werd geïdentificeerd als zijnde Jack Teixeira, zou lid zijn van de Nationale Garde en een chatgroep hebben geleid op het bij gamers erg populaire platform Discord.

«Ernstig risico»

Op het internet circuleren al weken documenten die worden toegeschreven aan Amerikaanse instanties en die geheime informatie over de Russische oorlog tegen Oekraïne zouden bevatten. De onthulling ervan vormt volgens het Pentagon «een zeer ernstig risico» voor de Amerikaanse nationale veiligheid en het Amerikaanse ministerie van Justitie startte een onderzoek op naar hoe de documenten online konden komen.

