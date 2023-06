Fan gooit assen van eigen moeder naar Pink: «Ik weet niet hoe ik me hierbij voel» (video)

Artiesten krijgen tijdens optredens wel vaker ‘cadeautjes’ naar het podium gegooid: van bloemen tot onderbroeken. Een fan ging tijdens een concert van Pink in Londen echter een stapje te ver: die gooide een zakje assen van hun gecremeerde moeder naar de zangeres. «Is dit je moeder?», vroeg de zangeres verbouwereerd.

Vorige week stond zangeres Pink nog op het podium van Werchter Boutique. Intussen zet ze haar tournee verder. Zo stond ze afgelopen weekend op het British Summer Time festival in het Hyde Park in Londen. Dat concert zal ze niet snel vergeten: een fan gooide een grote zak vol poeder naar de zangeres. Het bleken de gecremeerde restanten van hun overleden moeder te zijn.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023