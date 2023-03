Extern onderzoek bevestigt wangedrag bij The Voice of Holland

Het advocatenkantoor Van Doorne heeft na ruim veertien maanden het externe onderzoek naar de vermeende misstanden bij het televisieprogramma The Voice of Holland afgerond. Het bureau heeft onder meer geconstateerd dat er in de periode van 30 april 2015 tot en met 12 januari 2022 ongepast gedrag door verschillende personen in verschillende vormen heeft plaatsgevonden. Die zouden zijn gemeld, maar er lijken geen maatregelen te zijn genomen.

In het onderzoek komt onder meer een klacht van een kandidaat van The Voice naar voren, terwijl onduidelijk blijft hoe hier tegen is opgetreden. «De klacht had betrekking op zowel WhatsApp-berichten als verbale opmerkingen met een seksuele connotatie van een The Voice-maker richting een kandidaat. Diverse acties zijn ondernomen naar aanleiding van de klacht waaronder een excuus van de beschuldigde persoon en de toezegging dat de kandidaat niet alleen in een ruimte met de beschuldigde persoon zou zijn», luidt het.

«Er zijn geen aanwijzingen voor een directe schriftelijke vastlegging van de acties van het management. Gezien de tijd die verstreken is en het kennelijk ontbreken van een schriftelijke vastlegging blijft er onzekerheid over welke leidinggevenden precies geïnformeerd zijn, welke informatie daarbij is verstrekt en welke andere maatregelen precies werden genomen.»

Maandenlang berichten

Ook stapten vier (oud)-medewerkers naar verschillende leidinggevenden met meldingen van ongepast gedrag. Het ging om «verbale opmerkingen, digitale berichten (bijvoorbeeld via WhatsApp) en fysiek contact» door «verschillende individuen». Een van de medewerkers vertelde Van Doorne dat ze maandenlang berichten en opmerkingen van seksuele aard kreeg van iemand binnen het programma die zij zag als «machtig».

De zaken van die vier zouden zijn doorgegeven aan meerdere leidinggevenden. Er zou een mondelinge waarschuwing zijn gegeven, maar er lijkt niks met de meldingen van de oud-medewerkers te zijn gedaan. «De informatie betreffende de vier (oud)-medewerkers lijkt niet te zijn meegenomen in de mondelinge waarschuwing. Wij hebben hiervoor verschillende verklaringen gekregen, en wij hebben de relevante causale keten niet met zekerheid vast kunnen stellen», aldus Van Doorne.

Vervolgingen

Van Doorne werd vorig jaar in januari door ITV, het Britse televisiebedrijf dat eigenaar is van het format, gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen na de aflevering van BOOS in januari 2022 over vermeend wangedrag bij The Voice. Het Openbaar Ministerie (OM) deed na de uitzending van BOOS ook onderzoek naar de beschuldigingen. Eerder deze maand maakte het OM bekend dat oud-coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen worden vervolgd voor zedenzaken rond het tv-programma. Het onderzoek tegen ex-coach Marco Borsato rond The Voice wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Wel loopt er tegen hem nog een ander zedenonderzoek dat niet is gerelateerd aan de talentenjacht.

