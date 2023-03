Ex van Adriaan Van den Hoof reageert op zijn excuses: «Ik ben geschrokken»

Eén van de vrouwen die Adriaan Van den Hoof beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag, geeft haar reactie op zijn verontschuldigingen in ‘De Tafel Van Vier’. «Vanwege de hel waar ik ben doorgegaan kijk ik liever niet meer naar zijn shows op tv, omdat alles dan weer naar boven komt. Maar voor mij hoeft hij niet harder aangepakt te worden dan een ander», klinkt het.

Vorig jaar werd Adriaan Van den Hoof door enkele ex-partners beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en partnergeweld. De 50-jarige presentator excuseerde zich in een open brief bij diegene die hij «door zijn gedrag gekwetst heeft», maar hij ontkende met klem dat hij fysiek geweld zou gebruikt hebben.

Puinhoop in privé

Enkele weken geleden schoof hij aan in ‘De Tafel van Vier’ bij Gert Verhulst. Hij gaf toe dat er sprake was van ongepast gedrag, maar dat dat vooral over ontrouw ging én al zeker niets met zijn werk te maken had. «Het ging om zaken in mijn privéleven. En ja, ik geef toe, ik ben soms een puinhoop in mijn privé. Er kan van ‘ongepast gedrag’ gesproken worden. Dat gaat over niet trouw zijn. Maar dat is géén grensoverschrijdend gedrag», klonk het.

Eigen wereld

Eén van de vrouwen die hem beschuldigde kijkt met een dubbel gevoel terug op die uitleg. «Ik ben geschrokken toen ik Adriaan in ‘De Tafel van Vier’ zag verschijnen. Voor zover ik hem ‘ken’, ga ik ervan uit dat hij – naar zijn gevoel – oprecht zijn excuses wil aanbieden. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat hij in zijn eigen wereld leeft waarin hij het oprecht goed bedoelt, en dat hij naar zijn gevoel zijn geweten helemaal ‘gezuiverd’ heeft en gewoon van nul kan beginnen», vertelt ze in Dag Allemaal.

Impact op werk

Ze begrijpt dat Adriaan het vervelend vindt dat de heisa ook een impact heeft op zijn werkleven. «Adriaan zegt in het interview dat alles wat er is gebeurd in zijn privésfeer heeft plaatsgevonden, dus begrijp ik wel dat hij het niet oké vindt dat dit invloed heeft op zijn werk. Zoals hij zelf zegt, is hij goed in het maken van programma’s en het presenteren ervan. Vanwege de hel waar ik ben doorgegaan kijk ik liever niet meer naar zijn shows op tv, omdat alles dan weer naar boven komt. Maar voor mij hoeft hij niet harder aangepakt te worden dan een ander», luidt het.

Manipuleren

De vrouw benadrukt dat Adriaan haar «nooit ongewenst heeft aangeraakt» of «gevraagd om dingen te doen» die ze niet leuk vond. «Maar grensoverschrijdend gedrag gaat over veel meer dan het seksuele. Het gaat ook om het mentale, het manipuleren. Hij heeft mij enorm veel pijn gedaan door mij heel erg aan mezelf te laten twijfelen en te laten denken dat alles mijn fout was, waardoor ik op den duur mezelf niet meer kon zijn», zucht ze.

Geloof hechten aan excuses

Ze vindt het positief dat hij zijn excuses aangeboden heeft, maar weet niet hoe oprecht die zijn. «Kort voor de bom barstte, had ik een woedende Adriaan aan de lijn. Hij had net te horen gekregen dat hij ‘Switch’ niet meer zou mogen presenteren en dat hij zijn comedytournee niet zou kunnen afmaken. Verrassend genoeg werd hij kalmer naarmate het gesprek vorderde. Hij heeft toen ook eindelijk toegegeven dat hij iets had met meerdere vrouwen tegelijk, onder wie gek genoeg zijn huidige vriendin. In dat gesprek heeft hij ook voor het eerst zijn excuses aangeboden, maar of ik daar geloof aan hechtte? Da’s moeilijk. Zo zit Adriaan in elkaar: eerst maakte hij me uit voor alles en nog wat, dan stuurde hij lieve berichten en een tijdje later zat het spel weer op de wagen. Ik vind het heel erg dat hij zogezegd niet weet waar de klachten vandaan komen. Dat iemand hem een loer wil draaien en wij ‘zomaar’ klacht indienen, is dikke zever», besluit ze.

