Ex-majoor choqueert tijdens hoorzitting: «UFO’s gecrasht en buitenaardse lichamen geborgen in VS» (video)

Veteraan majoor David Grusch getuigde gisteren voor een speciale Amerikaanse commissie over het onderwerp UAP’s (Unidentified Anomalous Phenomena), de officiële benaming voor wat in de volksmond UFO’s (Unidentified Flying Objects) wordt genoemd. De gewezen luchtmachtmajoor staat te boek als een bekende klokkenluider over het onderwerp en kwam met een aantal schokkende onthullingen. Het Pentagon ontkent alle beweringen.

David Grusch werd ondervraagd door een commissie van het Huis van Afgevaardigden over nationale veiligheidskwesties, net als twee voormalige piloten die beweren abnormale fenomenen te hebben waargenomen. De Republikeinse afgevaardigde Nancy Mace uit South Carolina vroeg tijdens de UFO-hoorzitting of de Amerikaanse regering «niet-menselijke lichamen» van «neergestorte vaartuigen» heeft teruggevonden en in haar bezit heeft. Het antwoord was «ja».

Mace vroeg Grusch of hij gelooft dat «onze regering contact heeft gemaakt met intelligente buitenaardse wezens», waarop Grusch antwoordde dat dit een onderwerp is dat hij niet in «een openbare ruimte» kon bespreken. Mace vroeg vervolgens of hij gelooft dat de Amerikaanse regering «lichamen heeft geborgen van de piloten die neergestorte schepen bestuurden». Het antwoord was wederom «ja».

Gecrashte UFO’s namaken

Op de vraag of hij die bewering kan staven met bewijs, zei Grusch dat hij dat in een SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility) zou moeten bespreken, waarop Grace zei dat ze dat misschien voor een toekomstige hoorzitting zouden regelen.

Grusch verklaarde tijdens de hoorzitting dat de Verenigde Staten een ‘ multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program’ verborgen houden. Het geheim programma zou de neergestorte UFO’s bergen, analyseren en proberen na te maken. Leden van de speciale commissie verklaarden dat ze geen toegang kregen om de beweringen over een dergelijk programma te onderzoeken. «Tijdens mijn werkzaamheden hoorde ik dat er een programma was (…) om de overblijfselen van een ongeïdentificeerd vliegtuig te bergen en te analyseren, om te begrijpen hoe het werkte», aldus Grusch. «Ik nam het besluit, op basis van de gegevens die ik had verzameld, om mijn superieuren en verschillende leden van het Inspectoraat-Generaal te informeren en klokkenluider te worden.»

De voormalige agent, die tijdens de hoorzitting onder druk werd gezet met vragen, zei dat hij niet in staat was om verdere details in het openbaar te geven vanwege de geheime informatie waar het om ging. Volgens hem verbergt de Amerikaanse overheid informatie voor het publiek, maar ook voor het Congres. Hij zei dat hij «persoonlijk» mensen had kunnen interviewen die directe kennis hadden van het bestaan van dit buitenaardse vliegende object.

In een verklaring doet het Pentagon de beweringen van Grusch af als onzin. Woordvoerster Sue Gough van het ministerie van Defensie zei dat onderzoekers «geen verifieerbare informatie hebben ontdekt om beweringen te onderbouwen dat programma’s met betrekking tot het bezit of namaken van buitenaards materiaal in het verleden hebben bestaan of momenteel bestaan».

Meer transparantie

Het Republikeinse parlementslid Tim Burchett steunde Grusch en de twee voormalige piloten en zei dat het tijd was om de sluier van geheimhouding over de zaak op te lichten. Gevraagd naar de mogelijkheid van het bestaan van buitenaards leven, zei de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, die rapporteert aan het Witte Huis, dat hij geen standpunt had over de kwestie. «Wij geloven dat er ongeïdentificeerde afwijkende fenomenen zijn die zijn genoemd en gerapporteerd door piloten van de marine en de luchtmacht», zei John Kirby, eraan toevoegend dat «we geen antwoorden hebben over wat deze fenomenen zijn».

Zowel Democraten als Republikeinen in de VS ijveren voor transparantie aangaande UAP’s; zowel voor die in de meer ‘aardse’ zin, zoals Chinese spionageballonnen, maar ook voor vliegende objecten van onbekende of niet-menselijke oorsprong.

Former US intelligence official David Grusch says under oath that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies pic.twitter.com/hZ2KgHaCMh — Culture Crave (@CultureCrave) July 26, 2023





