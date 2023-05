Eurovisie-kandidaat Gustaph over botoxgebruik: «Bizar dat we ijdelheid als iets negatiefs zien»

Gustaph, die straks onze Belgische eer verdedigt in de finale van het Eurovisiesongfestival, schaamt zich niet over zijn botoxgebruik. Dat vertelt hij in Humo. «Ik voel de nood om dat altijd tegen Jan en alleman te zeggen als ze opmerken dat ik er goed uitzie – «Ja, vorige maand een beetje botox gedaan.»»

In een openhartig interview met Humo praat Gustaph, die in het echt Stef Caers heet, over zijn 7 hoofdzonden. Van ‘ijdelheid’ heeft hij wel kaas gegeten. «Of ik een ijdeltuit ben? Jazeker. Ik kleur mijn haar bijvoorbeeld al tien jaar, en ik gebruik botox», klinkt het. «Het rare is wel dat ik de nood voel om dat altijd tegen Jan en alleman te zeggen als ze opmerken dat ik er goed uitzie – ‘Ja, vorige maand een beetje botox gedaan.’ Ik vind het bizar dat we de neiging hebben om ijdelheid als iets negatiefs te zien. Jezelf verzorgen, dat is toch goed voor je? Als je dat durft toe te geven, haal je er de druk af. Hetzelfde met kleding: een slechte dag wordt al meteen een stuk beter als ik de juiste outfit aanheb.»

Geen fan van darkrooms

Verder bekent Gustaph ook dat hij geen liefhebber is van kinky toestanden. «Ik ben vaak genoeg in clubs geweest waar een darkroom was, of waar je naar een andere verdieping kon gaan waar er, euh, dingen gebeurden – in de gayscene is dat vrij courant. ‘Have fun,’ zei ik dan altijd tegen mijn vrienden. ‘Ik blijf hier wel mijn gin-tonicje drinken.’ Een darkroom…(rilt bij de gedachte) Ik zou met een zaklamp binnengaan en gillen: ‘Maniak, blijf van me af!’»

