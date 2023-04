Europese primeur voor Zoo Antwerpen

In Zoo Antwerpen zijn onlangs zes Guatemala stekelleguanen ter wereld gekomen. De geboortes zijn voor de dierentuin een Europese primeur. Kweken met de Zuid-Amerikaanse soort om een bufferpopulatie aan te leggen voor de nog resterende wilde populatie is niet evident, stelt de Zoo.

De Zoo introduceerde nog niet lang geleden enkele stekelleguanen in een gemengd verblijf van het Reptielengebouw, en tot enige verbazing van de verzorgers heeft dat nu al tot een succesvolle paring geleid. Een opvallend kenmerk van de soort is trouwens dat ze eierlevendbarend is: de eieren waarin de jongen zitten worden al in het lichaam van de moeder uitgebroed, en de diertjes komen vervolgens dus reeds ‘levend’ ter wereld.

Verkleuring

De pasgeboren leguaantjes zullen nog enkele weken in de kraamafdeling van het Reptielengebouw verblijven voor ze bij de andere diersoorten in hun verblijf worden geplaatst: de reuzenpadhagedis en de Motagua zwarte leguaan. Het geslacht van de kleintjes is trouwens nog niet duidelijk, want dat wordt pas zichtbaar door de verkleuring die ze zullen ondergaan bij het ouder worden. Mannetjes van de Guatemala stekelleguaan hebben doorgaans een blauw lijf en gele kop, vrouwtjes zijn wat minder kleurrijk en veeleer zilverkleurig.

Reservepopulatie

De Guatemala stekelleguaan heeft nog geen stamboek bij dierentuinen wereldwijd. Dat is volgens de Zoo niet ongebruikelijk bij reptielen. Zoo Antwerpen heeft nu zelf het initiatief genomen om te beginnen kweken met de soort en een reservepopulatie te creëren. Op termijn kan dan worden samengewerkt met andere dierentuinen.

