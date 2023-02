Europese Commissie verbiedt TikTok op zijn professionele apparaten

De Europese Commissie verbiedt zijn personeel TikTok te installeren op zijn professionele apparaten, zoals smartphones. Dat heeft een woordvoerder van het dagelijks bestuur van de Europese Unie donderdag bekendgemaakt. De beslissing kwam er om de cyberveiligheid te verzekeren.

Personeelsleden is gevraagd ten laatste op 15 maart de populaire Chinese video-app van alle toestellen te verwijderen die ze gebruiken voor professionele doeleinden. «De beslissing moet de cyberveiligheid van de Europese Commissie verhogen en moet de Commissie beschermen tegen bedreigingen en acties die kunnen worden uitgebuit voor cyberaanvallen tegen de bedrijfsomgeving», lichtte een zegsvrouw nog toe.

Tijdelijk

Het gaat om een tijdelijke maatregel, al wilde de woordvoerder niet meer commentaar kwijt over welke stappen het bedrijf moet nemen om de beslissing weer op te heffen. «Het gaat strikt om intern beleid», luidde het. «Wij voeren een constante monitoring uit van de situatie op het vlak van IT-toepassingen.»

Het is de eerste keer dat de Europese Commissie het gebruik van een app op zijn apparaten verbiedt. De filmpjes-app, die eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance, loopt al langer in het vizier van westerse overheden. Zo wordt gevreesd dat Peking toegang heeft tot de gegevens van de gebruikers. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verbood eerder al TikTok op de diensttelefoons van parlementsleden en hun medewerkers.

Niet dankzij VS

Het verbod kwam er na verluidt niet na druk vanuit de Verenigde Staten. «Van bij het begin heeft de Europese Commissie als instelling de nadruk gelegd op cyberveiligheid, de bescherming van zijn medewerkers en van iedereen die voor haar werkt», stipte Europees Commissaris voor Industrie Thierry Breton aan, zonder verder in details te treden.

TikTok zelf betreurt intussen de beslissing. «We zijn teleurgesteld over deze beslissing, die volgens ons een vergissing is en gebaseerd is op foute ideeën», zegt het bedrijf in een communiqué.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/wereld/europese-commissie-verbiedt-tiktok-op-zijn-professionele-apparaten